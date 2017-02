Front national : le microparti "Jeanne" visé par un redressement fiscal

Nouvelle tuile pour Marine Le Pen dans sa course à l'Elysée. Son microparti "Jeanne", déjà en attention d'un procès pour escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, fait aussi l'objet d'une procédure de redressement fiscal, révèle le Monde ce samedi. La procédure date du 26 décembre 2015 et a été révélée le 7 février par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans ses comptes 2015.

Le redressement est contesté par le FN. "On va aller au contentieux, nous sommes dans les premiers échanges avec l’administration. On suit le parcours classique d’un contribuable français qui est en contentieux avec l’administration", indique au journal Axel Loustau, conseiller régional d’Ile-de-France et trésorier du microparti.

Le fisc conteste à "Jeanne" son statut d'association (qui est la règle pour les partis politiques) et l'accuse d'avoir engrangé des bénéfices avec son activité de vente de kits de campagne aux candidats du parti. C'est d'ailleurs pour cette même activité que "Jeanne" attend son procès : la justice soupçonne le microparti d’avoir surfacturé ces kits de campagne aux candidats FN aux législatives, afin de maximiser les remboursements que verse l’Etat aux partis.

Une requalification de Jeanne en société commerciale l'empêcherait de continuer à financer les candidats du FN, précise Le Monde.