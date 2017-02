Front national : deux assistants de Marine Le Pen en garde à vue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nuisances des avions: six compagnies cargo pourraient quitter Brussels Airport

Morin (NC): l'attitude de Bayrou relève de l'"objet non identifié"

Brit Awards: David Bowie, nostalgie et diversité

En savoir plus

Ces documents ont depuis été a été transmis à la justice française. Le parquet a ouvert le 15 décembre une information judiciaire pour abus de confiance, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé dans l'enquête sur ces soupçons de fraude relative à l'emploi par le FN d'assistants parlementaires.

Depuis la publication la semaine dernière de certains extraits du rapport d'enquête de l'Office européen de lutte contre la fraude (Olaf) par Mediapart et Marianne, l'enquête s'est accélérée.

La directrice de cabinet et le garde du corps de la présidente du Front national sont entendus ce mercredi sous le régime de la garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres