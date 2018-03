Front national : le changement de nom est un "assassinat politique" juge Jean-Marie Le Pen

Dernières escarmouches pour Jean-Marie Le Pen qui voit définitivement son parti lui filer entre les doigts. Samedi, une modification des statuts du Front national supprimait le poste de président d'honneur auquel il s'accrochait. Et pour solder le passé, Marine Le Pen a annoncé un changement de nom. Une décision qui ne passe pas pour le patriarche. "C'est un véritable assassinat politique" a-t-il dénoncé sur France Inter.

"Le FN a mené bataille (...) comme un brise-glace dans l'Arctique pendant des années et des années" souligne-t-il.

"C'est plus qu'une appellation, c'est plus qu'un groupement, c'est une âme, c'est une histoire, c'est un passé. Et faire fi de tout cela me paraît désastreux." Il en profité pour tancer le "manque d'imagination" de sa fille puisque le "rassemblement national", il l'avait utilisé lors des élections cantonales de 1985 puis des législatives de 1986.

"Je fais toute réserve sur les possibilités que j'ai, éventuellement, de reprendre le nom de ‘Front national' pour des démarches qui resteront à définir" a-t-il souligné.