Front national : avantage clair à la ligne de Marion Maréchal-Le Pen

La fracture n'en finit plus de s'élargir au Front national entre les deux lignes qui prévalent au parti. Un sondage Ifop pour le Figaro montre ainsi que 52% des sympathisants du Front national se disent plus proches des idées portées par Marion Maréchal-Le Pen que de celles du vice-président du FN Florian Philippot. Depuis des mois, une guerre ouverte oppose ainsi les deux personnalités, tandis que Marine Le Pen soutient mordicus son bras droit.

Pourtant, la candidate à la présidentielle se retrouve dans une position délicate avec cet avantage net à une ligne plus catholique et traditionnaliste, notamment chez les jeunes : 66% préfèrent la députée contre 8% pour son rival… "Manifestement, en termes de hiérarchisation des priorités, Marion Maréchal-Le Pen est plus en phase avec les sympathisants du Front. Certes, ils ne peuvent pas voir Bruxelles en peinture mais ils sont d'abord là pour les questions d'immigration" explique au Figaro Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'Ifop.

La présidente du FN va devoir trouver un terrain d'entente si elle ne veut pas voir sa campagne abimée par les tensions.