"Fronde anti-parisienne" à Bordeaux : Alain Juppé évoque une "honte" et envisage de saisir la justice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Business Bancontact se lance à son tour dans le paiement sans contact via smartphone

Une jeune femme sue du sang et laisse les médecins perplexes

Les recrutements de cadres au plus haut, selon l'Apec

Une jeune femme sue du sang et laisse les médecins perplexes

En savoir plus

Les attaques anti-nouveaux arrivants à Bordeaux sont une honte. J'envisage de saisir la justice. Notre ville est accueillante et le restera.

Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, a annoncé ce mercredi matin sur Twitter qu’il envisageait de saisir la justice. "Les attaques anti-nouveaux arrivants à Bordeaux sont une honte" a-t-il déclaré. "J'envisage de saisir la justice. Notre ville est accueillante et le restera".

Mais ce phénomène et cette attractivité du Sud-Ouest ne seraient pas du goût de certains locaux. Pour preuve, des autocollants avec l'inscription "Parisien rentre chez toi" fleurissent à Bordeaux. Entre flambée des prix de l'immobilier, gentrification, et bouchons aux heures de pointe, les "Parigots" sont accusés d’importer leurs problèmes.

A Bordeaux, les Parisiens vont finir par raser les murs. Depuis l'ouverture de la ligne à grande vitesse, qui a mis les deux villes à deux heures l’une de l’autre, de nombreux Franciliens auraient fait le choix de s’installer dans la métropole girondine, et poursuivent une tendance initiée depuis plusieurs années déjà.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres