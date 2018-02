Frédéric Mitterrand défend Mathieu Gallet

Le 15 janvier dernier, le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, a été condamné à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour "favoritisme", pour des faits remontant à l'époque où il dirigerait l'Institut national de l’audiovisuel (INA), entre 2010 et 2014. Mercredi 31 janvier, dans un communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a annoncé avoir "décidé de retirer son mandat" à Mathieu Gallet. Dans les colonnes du Parisien ce jeudi 1er février, Frédéric Mitterrand vole au secours de Mathieu Gallet.

Très agacé par la décision du CSA, il estime que le "Conseil des sages" a été influencé, notamment par des affaires de vie privée.

"Il a dirigé Radio France de façon remarquable"

"Je me demande même si la rumeur absurde de liaison avec Emmanuel Macron, que le futur président avait lui-même évoquée, pendant sa campagne, n'a pas joué en sa défaveur", a-t-il lancé. En effet, en pleine campagne présidentielle, de nombreuses rumeurs avaient prêté à Emmanuel Macron et à Mathieu Gallet une liaison. Le leader du mouvement En Marche ! n'avait pas hésité à répondre à ces rumeurs lors d'un meeting au théâtre Bobino à Paris.

"[Brigitte] partage ma vie du matin au soir. Et je ne l'ai jamais rémunérée pour cela ! Je ne peux pas me dédoubler. Si dans les diners en ville on vous dit que j'ai une double vie avec Matthieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé, ça ne peut pas être moi !", avait-il lancé. Frédéric Mitterrand a également affirmé que l’éviction de Mathieu Gallet était un "gâchis". "Il a dirigé Radio France de façon remarquable. Il avait une vision, un projet. Mathieu Gallet dérangeait. Sa réussite suscitait de l'animosité. Trop jeune, trop beau, trop actif, trop brillant".