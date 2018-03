Frédéric Lefebvre regrette d'avoir "tout sacrifié, passionnément, aveuglément, connement" à Nicolas Sarkozy

Secrétaire d'Etat sous la présidence Sarkozy et ancien porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre était alors considéré comme le porte-flingue de l'ex-président. Depuis, il a quitté Les Républicains et lancé le mouvement "Agir", parti de droite "Macron-compatible" et publié un livre, "Chaos, histoire secrète de la guerre des droites" (éditions Michel Laffont), où il il dévoile la noirceur d’un parti où les intérêts partisans n’ont cessé de l’emporter sur le souci du bien public, sabotant le quinquennat Hollande et ruinant la candidature Fillon.

Invité sur Europe 1 samedi à présenter son livre, il est revenu sur l'ère Sarkozy, période qui l'a éprouvé, tant physiquement que moralement. "Je m'y suis jeté à corps perdu et ça a été très douloureux pour moi quand je me suis retourné et que j'ai vu les dégâts que je faisais auprès de mes proches." Il le résume d'ailleurs dans son livre par les phrases : "Mener Nicolas Sarkozy à l'Elysée était devenu l'objectif de ma vie. Je lui ai tout sacrifié, passionnément, aveuglément, connement."

Si la période était grisante, il souligne "quand même avoir bien morflé. Bien sûr que c'est incroyable, mais j'ai tutoyé la mort à cause de ça. Après sept embolies pulmonaires et un infarctus pulmonaire, quand vous sauvegardez la vie, vous vous dîtes que c'est la seule chose importante."

Agé aujourd’hui de 54 ans, l’homme politique n’en garde pas moins une certaine admiration pour le personnage : "il connaît toute la littérature du XIXe siècle. C'était la même chose sur le cyclisme, sur le foot, le tennis... C'est ça Nicolas Sarkozy."