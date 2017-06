Frédéric Lefebvre a décidé de claquer la porte des Républicains

Ce 8 juin, Frédéric Lefebvre, le député sortant de la 1ère circonscription des Français de l'étranger, a annoncé sur franceinfo qu'il quittait le parti Les Républicains. "C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie qui est à la fois douloureuse et libératrice", a-t-il déclaré, avant d’expliquer que sa décision est "devenue incontournable". "Je ne supportais plus que ces gens, un quarteron de généraux sectaires qui sont à la tête des Républicains, parlent en mon nom". "On a tenté de me museler, on m’a moqué, on m’a menacé dans ma famille politique, on a sorti des coupures de presse pour dire que j'étais un traître", a-t-il expliqué, annonçant qu'il avait voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle.

Celui qui fut porte-parole de l'UMP de 2008 et 2010 et secrétaire d'Etat au commerce de Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012, a également dénoncé la droitisation de LR avec Sarkozy et la ligne Buisson. "En 2011, j'ai commencé à voir la pente sur laquelle Nicolas Sarkozy emmenait toute la droite". "On a vu d'ailleurs cette pente devenir de plus en plus glissante. On a vu les centristes se sentir de plus en plus mal à l'aise à l'intérieur des Républicains et je crois que c'est un moment de rupture idéologique que j'ai très clairement à ce moment-là avec Nicolas Sarkozy qui considère que c'est comme ça qu'on va gagner. (...) Nicolas Sarkozy, quand il a rencontré Buisson, il a cru qu'il avait la martingale", a-t-il déclaré.