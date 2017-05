Fraude fiscale : Thomas Thévenoud condamné à 3 mois de prison avec sursis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Suivez la conférence de presse d’Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine

Roland-Garros: Nadal et Djokovic économisent de l'énergie

EN IMAGES. Macron et Poutine, tête-à-tête à Versailles

Grippe aviaire : oies et canards de retour chez des éleveurs inquiets

Une explication qui avait "fait rire la France entière" et lui avait coûté sa place au gouvernement. En outre, son affaire suivait de peu le scandale du compte à l'étranger du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, champion affiché de la lutte contre la fraude fiscale, contraint, lui aussi, à la démission, le 19 mars 2013.

À l'époque, Thomas Thévenoud avait expliqué qu'il accumulait les impayés à cause d'une "phobie administrative".

L'éphémère secrétaire d'État au Commerce extérieur, Thomas Thévenoud, a été condamné à trois mois de prison avec sursis, ainsi qu'à un an d'inéligibilité pour fraude fiscale par omission déclarative intentionnelle. Son épouse Sandra a été condamnée à trois mois de prison avec sursis. Le couple était poursuivi pour ne pas avoir déclaré leurs revenus en 2012 ou l'avoir fait hors délais prescrits pour les années 2009 à 2013. Cette affaire a éclaté en 2014.

