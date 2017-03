Fraude fiscale : la justice réclame 1,1 milliard d'euros à UBS

UBS va devoir passer à la caisse. Selon le JDD, la justice française réclame pas moins de 1,1 milliard d'euros au groupe bancaire suisse et à sa filiale française pour avoir démarché des Français et les avoir aidé à dissimuler une partie de leurs revenus en Suisse, entre 2004 et 2011. Ce montant correspond d'ailleurs "au montant de la caution déjà versée par la banque suisse" en 2014, en attente du procès. La justice estime que près de 10 milliards d'euros ont échappé au fisc français.

"Une telle somme est impensable vis-à-vis de nos actionnaires comme vis-à-vis des autres justices avec lesquelles nous avons négocié" juge de son côté, Markus Diethelm, directeur juridique d'UBS.

"Ce que l'on nous a proposé n'était pas raisonnable." Pourtant, en janvier, une source proche du dossier, contactée par l'AFP, estimait que l'amende à l'issue du procès pourrait atteindre près de 5 milliards d'euros.