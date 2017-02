Fraude fiscale : le fils du couple Balkany a été placé en détention provisoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

21h52 Un banquier italien soupçonné de blanchiment via le Vatican (AFP)

Six Nations: la journée des Français

La bouteille de rhum la plus chère du monde a trouvé preneur

Ligue 1: Caen relève la tête et enfonce Nancy

Présidentielle : Jacques Cheminade dit disposer de plus de 500 parrainages

Ligue 1: Caen relève la tête et enfonce Nancy

En savoir plus

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la révocation du contrôle judiciaire d'Alexandre Balkany ainsi que son placement sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience à laquelle il a comparu lundi, assure le Canard enchaîné, dont les informations ont été confirmées par d'autres sources. Alexandre Balkany, 36 ans, avait été mis en examen le 4 mai pour blanchiment de fraude fiscale par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de régler une caution de 100 000 euros.

Mis en examen dans l'affaire de fraude fiscale visant Isabelle et Patrick Balkany, Alexandre Balkany a été placé en détention provisoire pour cause de non-paiement de la totalité de la caution de 100 000 euros dont il devait s'acquitter, ont indiqué plusieurs sources ce mardi.

Selon des sources judicaires citées par l'AFP, Alexandre Balkany, le fils du député-maire de Levallois-Perret, a été placé en détention provisoire lundi 20 février. La justice lui reproche notamment d'avoir aidé son père et sa mère à dissimuler des biens au fisc.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres