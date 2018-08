Fraude à la carte bancaire : près de 18 000 signalements déjà recensés grâce à la plateforme Perceval

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une autre plateforme, du nom de Thésée, sera mise en place par la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire en 2019. Il sera dorénavant possible de déposer plainte en ligne pour tout fait d'escroquerie sur Internet.

Selon des informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, 17 831 signalements ont été enregistrés sur Perceval. Au total, ces chiffres correspondent à 42 334 usages frauduleux de cartes bancaires. Le préjudice total est estimé à plus de 5,5 millions d'euros.

Les Français plebiscitent les achats en ligne et l'utilisation de la carte bleue dans les commerces. Malheureusement, les risques de fraudes ou d'arnaques sont nombreux.

