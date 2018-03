Fraude aux importations : l'UE lance une procédure contre le Royaume-Uni

Voilà qui ne va pas arranger les relations entre l'Europe et Londres. Alors que le Brexit peine à se mettre en action, la commission européenne a décidé de lancer une procédure contre le Royaume-Uni. La raison ? un défaut de droit de douanes. L'UE réclame donc 2,7 milliards d'euros, concernant des produits venus de Chine. "Bien que le Royaume-Uni ait été informé des risques de fraude liés à l'importation de textiles et de chaussures originaires de la République populaire de Chine dès 2007 et qu'il lui ait été demandé de prendre des mesures de contrôle des risques appropriées, il a négligé d'intervenir pour empêcher la fraude" estime la Commission européenne.

Un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf), daté de 2017, avait mis en évidence un système de fausses factures pour éluder des droits de douane importants. Or les droits de douane font partie des ressources de l'Union européenne. Une chose est sûre, cette nouvelle brouille ne va pas arranger les relations, déjà très tendues, entre Bruxelles et Londres.