Frank-Walter Steinmeier devient le nouveau président allemand

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Grigor Dimitrov bat David Goffin et remporte le tournoi de Sofia

Ligue 1: Nice s'accroche et ramène le nul de Rennes

Ski: Vonn devient la skieuse la plus âgée médaillée aux Mondiaux

Espagne : un atelier de contrefaçon de Ferrari et Lamborghini démantelé

Bien que le rôle du président allemand soit essentiellement honorifique, il pourrait avoir une réelle influence, de part sa popularité et son expérience. Frank-Walter Steinmeier est donc susceptible de faire de l'ombre à Angela Merkel. Son élection constitue d'ailleurs un nouveau signe de l'affaiblissement politique d'Angela Merkel à moins de sept mois des élections législatives. "Du point de vue des sociaux-démocrates, l'élection de Steinmeier est le prélude à quelque chose de beaucoup plus important: une victoire au scrutin de septembre contre Merkel" , analyse Michael Bröning, politologue à la Fondation Friedrich Ebert, proche du SPD.

Frank-Walter Steinmeier a été sans surprise élu ce dimanche nouveau président allemand par les membres du Parlement, avec 931 voix sur un total de 1239. Social-démocrate, Steinmeier est connu pour avoir été pendant plus de trois ans le ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel. Frank-Walter Steinmeier succède à la présidence à Joachim Gauck, un ancien pasteur dissident de la RDA communiste.

