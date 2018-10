Les Francs-maçons demandent la suspension de Jean-Luc Mélenchon

Il y a de l'eau dans le gaz entre Jean-Luc Mélenchon et la Franc maçonnerie. Le Grand Orient de France aurait enclenché une procédure de suspension provisoire en raison du comportement du leader de La France insoumise lors des récentes perquisitions rapporte le journal L'Express.

Lors de ces dernières, Jean-Luc Mélenchon s'en était pris aux forces de l'ordre, aux magistrats et aux journalistes et une enquête préliminaire a été ouverte pour "actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

Pas de quoi plaire au Grand Orient de France qui craint que ces récents événements ne viennent entacher l'image de l'institution qui est très attachée aux valeurs républicaines et à leur défense.

Selon l'hebdomadaire, une quarantaine de membres de l'obédience ont fait pression sur l'exécutif du Grand Orient de France afin que ce dernier porte son attention sur "le cas Mélenchon". Une procédure d'urgence a été déclenchée et les juges de l'institution devraient se réunir sous les deux mois. L'intéressé étant invité à venir plaider sa cause. Contacté par l'Express, le chef de LFI n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet.