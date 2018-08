Françoise Nyssen à nouveau épinglée pour des travaux non déclarés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans le même temps, le Canard enchaîné affirme que les mezzanines en question "coupent en deux les fenêtres Grand Siècle de la façade de l'hôtel particulier". Dès lors, la désormais ministre de la Culture et son mari, propriétaire de l'hôtel particulier du 6e arrondissement, auraient dû obtenir l'accord des Bâtiments de France et de l'architecte en chef des Monuments historiques. Le couple aurait également dû déclarer l'agrandissement à l'administration fiscale. Une omission qui leur a permis de ne pas payer un tiers de la cotisation foncière des entreprises ainsi que deux taxes supplémentaires.

Dans ces locaux situés au 18 rue Séguier, dans le 6e arrondissement de Paris, Françoise Nyssen aurait donc entrepris des travaux au compte de la SCI Séguier, montée pour l'occasion. Elle y aurait fait construire des mezzanines et plusieurs escaliers, pour un agrandissement total de 150 mètres carrés. Or, au-delà de 20 mètres carrés, l'obtention d'un permis de construire est obligatoire.

En 2012, cette dernière aurait ainsi, alors qu'elle était encore directrice de la maison d'édition Actes Sud, fait réaliser des agrandissements au siège parisien de l'entreprise, sans tenir compte du code de l'urbanisme et de celui du patrimoine, et sans déclarer ces aménagements au fisc.

Si l'exécutif rêvait sans doute que cette rentrée 2018 soit synonyme de renouveau, et fasse ainsi oublier les différentes affaires politico-judiciaires qui ont émaillé le début du quinquennat Macron, le Canard enchaîné lance un pavé dans la mare, ce mercredi 22 août. Après avoir épinglé Françoise Nyssen mi-juin pour non-respect du patrimoine dans sa ville d'Arles, le journal cible à nouveau la ministre de la Culture.

