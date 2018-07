François Rugy, son vélo elliptique et son troisième chauffeur

Alors que le gouvernement est en pleine période d'arbitrages budgétaires, les récentes dépenses professionnelles de François de Rugy font rire jaune plus d'un député. Rappelons que le président de l'Assemblée bénéficie de par sa fonction d'un logement (assez cossu) et d'un budget de "frais de bouche" de 450.000 euros par an. Mais ce n'est semble-t-il pas suffisant. Et si encore il ne s'agissait que du repas "simple et populaire" organisé par François de Rugy, une raclette pour fêter la fin d'année 2017, les journalistes du Parisien seraient certainement passé à autre chose. Coût de la bagatelle : 200 euros en machine et spatules. Mais le prix du vélo "elliptique" personnel de l'homme du perchoir, 768 euros, est déjà plus gênant. Pour sa défense, François de Rugy affirme ne pouvoir se rendre à la salle de sport pendant les horaires d'ouverture, et promet de rendre le vélo d'appartement à son départ.

Enfin, il a demandé et obtenu un troisème chauffeur personnel. Pourquoi ? Pour pouvoir assurrer ses aller-retour jusqu'à Nantes, où il réside. Signalons que tous ces dépenses étranges ne sont en rien illégaux. Et que la République Française sait être généreuse.