François de Rugy favorable à une reprise de l'examen de la réforme constitutionnelle à la rentrée

Non, l'affaire Benalla n'a peut-être pas eu raison de la réforme constitutionnelle, reporté en raison de la commission d'enquête sur l'affaire des violences du 1er-Mai. La président LaREM de l'Assemblée nationale, François de Rugy, se déclare "favorable" à une reprise de l'examen de la réforme constitutionnelle "dès le mois de septembre ou octobre", dans un entretien donné dimanche au Parisien.

"Ce serait le comble que l’affaire Benalla ait pour conséquence l’abandon de cette réforme. C’est en effet l’occasion d’accéder à tout ce pour quoi milite la majorité, mais aussi ce que souhaitent les oppositions : un renforcement des pouvoirs du Parlement, une meilleure organisation des débats et des travaux législatifs"; assure François de Rugy. "Je souhaite que l’Assemblée poursuive avec les lois ordinaires et organiques portant sur la baisse du nombre de parlementaires, le non cumul des mandats et la proportionnelle.

"Je suis aussi en lien avec le gouvernement pour planifier l’ordre du jour de la session extraordinaire de l’Assemblée qui débutera le 12 septembre. Rien ne me laisse penser aujourd’hui que la réforme constitutionnelle n’aura pas lieu", assure François de Rugy.