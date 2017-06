François de Rugy élu président de l'Assemblée nationale

Mise à jour 17h40

François de Rugy a été choisi ce mardi par les députés pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale avec 353 voix. Jean-Charles Taugourdeau pour Les Républicains a lui obtenu 94 voix, Laure de La Rodière (constructifs) 34, Laurence Dumont (PS) 32 et Caroline Fiat (France insoumise) 30.

Dès l'annonce de son élection, François de Rugy a pris place au "perchoir" pour son allocution. Le député de Loire-Atlantique a exprimé l'"honneur insigne" d'avoir été choisi et a rappelé "les pages essentielles de notre histoire" écrites au Palais-Bourbon, avant d'inviter les députés à "s'inspirer du meilleur de ces lieux, mais ne pas s'y arrêter".

Rappelant "le défi particulier qui est le nôtre" vu l'ampleur de l'abstention, François de Rugy a évoqué la "responsabilité particulière de reconquérir une confiance que des décennies de crise économique, sociale et de représentation démocratique ont érodée".

Quelques heures plus tôt, le doyen de l'Assemblée nationale, Bernard Brochant, avait officiellement ouvert la 15ème législature de la 5ème République ce mardi. "Je déclare ouverte la XVe législature de l'Assemblée nationale", a lancé le député âgé de 79 ans, avant de prononcer la constitution du bureau d'âge, composé des six plus jeunes députés, dont le benjamin de l'Assemblée, Ludovic Pajot, 23 ans, élu FN du Pas-de-Calais.

Le président du groupe La République en Marche (LREM) à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a proposé ce mardi la rotation de tous les postes au sein du groupe, y compris celui du président de l'Assemblée.

"Les quatre candidats qui se sont présentés aux suffrages de REM (pour la présidence de l'Assemblée, ndlr) ont pris cet engagement", a-t-il déclaré, expliquant que la rotation concernera aussi les présidents de commission et celui de président du groupe.

Mardi matin, les députés de La République En Marche (LREM) avaient désigné ce mardi François de Rugy comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale.

Fondateur du Parti écologiste, et député de Loire-Atlantique, François de Rugy avait été éliminé au premier tour de la primaire de la gauche. Il a été préféré à Sophie Errante, Brigitte Bourguignon et Philippe Folliot, les quatre autres candidats du groupe pour le "Perchoir".

Sur 301 votants, l'ex-écologiste a obtenu 153 voix contre 59 pour Sophie Errante, 54 pour Brigitte Bourguignon, autre candidate issue du PS, et 32 pour Philippe Folliot (venu de l'UDI), ont précisé des participants à la réunion à huis clos. Il y a eu trois bulletins nuls.

L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, devrait succéder à Claude Bartolone en tant que président. L'élection aura lieu mardi après-midi.