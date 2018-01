François de Rugy dénonce le comportement des élus à l’Assemblée nationale

Invité de BFMTV et RMC ce jeudi 25 janvier, François de Rugy a vivement critiqué le comportement des élus à l’Assemblée nationale, estimant qu’ils n’étaient pas « à la hauteur » de leur charge. Le reproche principal : l’absence d’une partie des députés lundi dernier, lors de la visite de Wolfgang Schäuble - président du Bundestag, l'Assemblée allemande - pour les 55 ans du traité de l'Élysée.

« J'ai toujours dit aux députés, et je leur ai dit depuis lundi, pour que l'Assemblée soit respectée, il faut qu'on soit à la hauteur. Là, en effet, un certain nombre de députés, en ayant choisi d'être plutôt dans leur circonscription ou ailleurs, n'ont pas été à la hauteur », a fustigé le président de l’Assemblée nationale. Et de noter l’exemplarité des Allemands : « Je suis encore plus en colère de voir que, qu'est-ce que l'on retient ? En Allemagne, en effet, le Parlement était réuni au grand complet [lundi matin, quelques heures avant la séance à l'Assemblée nationale, NDLR], le gouvernement était présent également au grand complet, avec Angela Merkel, la chancelière qui était là uniquement pour nous écouter, puisqu'elle ne s'exprimait pas.

Et à l'Assemblée nationale, en effet, je l'ai dit aux collègues, ils n'ont pas été à la hauteur de cet événement".