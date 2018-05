François Ruffin – Fête à Macron : Services d’ordre renforcés pour la manifestation du 5 mai

Après la manifestation du 1er mai, les débordements provoqués par les black blocs et malgré l'absence d'une réelle unité syndicale, une nouvelle manifestation populaire est organisée par le député de la France Insoumise, François Ruffin.

Cette manifestation "Pot-au-feu - Fête à Macron", imaginée par le rédacteur en chef du journal Fakir et le réalisateur du documentaire Merci Paton !, est organisée dans différents sites de la capitale tout au long de la journée du samedi 5 mai 2018.

La sécurité de cette manifestation, organisée par plusieurs organisations de gauche, sera renforcée afin de pouvoir conserver son caractère "joyeux et festif".

Selon des informations du Parisien, deux services d'ordre sont notamment prévus. Celui de la CGT a visiblement eu du mal à contenir l'arrivée de près de 1 200 blacks blocs lors de la journée du mardi 1er mai.

Un premier service d'ordre d'une "centaine de personnes" assurera le bon déroulé de la manifestation entre la place de l’Opéra et la place de la Bastille. Un deuxième service d’ordre sera disposé autour du "carré des luttes". Ces manifestants vont ouvrir le cortège. Ce carré des luttes va réunir environ 200 représentants des différents secteurs "en lutte" (des cheminots, des étudiants ou bien encore du personnel soignant). Ces informations ont été dévoilées par les organisateurs de la manifestation lors d'une conférence de presse à Paris.

L’initiative de cette manifestation atypique avait été lancée le 4 avril dernier à Paris par François Ruffin, député La France insoumise, et d’autres anciens membres du collectif Nuit Debout. Tous les citoyens sont conviés à cette "manifestation pot-au-feu". Chacun est invité à participer avec "ses propres revendications, ses colères mais aussi ses espoirs [à] faire sa fête à Macron et au monde qu’il représente, [celui] de la finance [et du] patronat".

La manifestation sera précédée d’un "pique-nique" avec des concerts sur la place de l’Opéra, et non au Louvre, comme les organisateurs le souhaitaient. La préfecture leur a refusé l’autorisation. Quatre véhicules seront présents dans le défilé. Il y aura le char Jupiter, le char Dracula, le char Napoléon. Sur chacun d’entre eux, une personne sera grimée en Macron. Un char baptisé résistance permettra aux manifestants d'exposer leurs revendications.

Pour couvrir les frais de la manifestation, une cagnotte a été organisée sur Internet (LepotCommun). Cette initiative a permis de récolter 24 269 euros auprès de 817 donateurs. Plusieurs partis de gauche (LFI, PCF, NPA), des syndicats (chimie-CGT, Sud santé, Sud-PTT), ainsi que des associations (Attac, Les amis de la terre, Sans-papiers) ont appelé à la manifestation. La CGT et son secrétaire général Philippe Martinez ne devraient en revanche pas être présents sur place.

L'ambiance s'annonce donc festive et plus pacifique dans les rues de Paris pour cette manifestation décalée ce samedi 5 mai. Reste à savoir si des groupuscules violents d'extrême gauche et des black blocs tenteront d'intégrer le cortège comme ce fut malheureusement le cas lors de la manifestation du 1er mai.

Pas de stars ce matin à la conférence de presse des organisateurs et organisatrices de #LaFeteAMacron. Que des copains et des copines qui se bougent : voilà l'état d'esprit ! Rendez-vous le #5Mai ! pic.twitter.com/D8JrgO6WbQ — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 2 mai 2018