François Nyssen défend la nomination d'Agnès Saal

Agnès Saal a été nommée haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. L'ancienne patronne de l'INA a débuté officiellement sa nouvelle mission le samedi 1er septembre. Cette nomination a fait polémique. En effet, Agnès Saal était directrice générale du centre Pompidou de 2007 à 2014, avant d'être présidente de l'INA de mai 2014 à avril 2015 : elle avait été suspendue à la suite d'une vive polémqiue concernant des frais de taxis jugés trop excessifs (près de 24 000 euros dans chacune des deux institutions) et avait finalement été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une double amende pour ces frais indus.

En réponse, la ministre de la Culture, François Nyssen, a défendu cette nomination dans un tweet posté ce samedi. "J’ai nommé Mme Agnès SAAL Haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité. J'ai fait de cette cause une priorité dès mon arrivée au ministère de la Culture. La qualité de son engagement et de son travail au service de ces valeurs fondamentales devrait guider les commentaires d’aujourd’hui", a écrit la ministre.

Dans le même temps, Médiapart a révélé ce samedi qu'Agnès Saal a aussi été promue à l’échelon spécial du grade d’administrateur général, ce qui lui permet de bénéficier d'une hausse de salaire pouvant atteindre les 6138 euros par mois.