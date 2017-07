François Hollande va effectuer son retour sur la scène publique ce vendredi

De président normal à citoyen (presque) normal. Deux mois après avoir quitté ses fonctions de président de la République, François Hollande s'apprête à faire son retour sur la scène publique. Ce vendredi 21 juillet, il est attendu à Arles (Bouches-du-Rhône) vers 21h, à l'occasion de la troisième édition des Napoléons, un sommet sur la communication et la publicité.

L'ancien chef de l'Etat pourrait profiter de ce retour sur le devant de la scène pour glisser des allusions à la politique menée par Emmanuel Macron. Car on ne peut aller contre sa nature. François Hollande continue de suivre de très près la politique, notamment l’avenir du Parti socialiste.

Dans ses nouveaux bureaux du 242 rue de Rivoli, il recevrait ainsi "toute la Hollandie", explique Rachid Temal, porte-parole du PS. "Il n’est plus dans la politique active, mais quand on a eu ses responsabilités, on ne décroche pas", renchérit Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat. A la rentrée, l'ancien patron de l'Elysée prendra la direction de sa fondation “La France s'engage”.