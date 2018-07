François Hollande touchera 36.000 euros par mois de retraite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Erythrée et la Somalie vont établir des relations diplomatiques

Les incendies continuent de ravager la Californie: plus de 10.000 pompiers sur place, des milliers d'hectares ravagés

L'île des Faisans, à la frontière franco-espagnole, le plus petit condominium au monde

L'EI a enlevé 36 femmes et enfants la semaine dernière à Soueida

A ses 5000 euros se cumulent ses mandats de députés (6000 euros) ainsi que les mandats d'élu de la Corrèze et de maire de Tulle. Il touche enfin 12.000 euros comme membre du Conseil constitutionnel, tout cela lui accordant au bout du compte les 36.000 euros. Bien plus que les 31.000 euros de Jacques Chirac ou les 30.000 euros de Valéry Giscard d'Estaing.

