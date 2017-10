François Hollande tacle à nouveau Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Droits TV en Espagne: la Liga retarde un appel d'offres à cause de la Catalogne

Lions britanniques: Gatland ne veut plus être le sélectionneur après avoir "détesté" la tournée

Le bilan monte à 41 morts après les incendies au Portugal et en Espagne

"C’est une politique qui est brutale. C’est un coup porté aux associations, c’est un coup porté à des personnes qui étaient dans la perspective d’avoir un renouvellement ou d’avoir l’attribution d’un emploi aidé", glisse François Hollande lors d’une visite d’une association d’entraide. En outre, selon le journaliste auteur du reportage, Cyril Adriaens-Allemand, l'ex-chef de l'Etat aurait peu apprécié l'interview de son ancien ministre de l'Economie dimanche soir sur TF 1 et LCI, dans lequel Emmanuel Macron évoquait sa volonté de se démarquer d'une "présidence bavarde" - en référence à son prédécesseur.

