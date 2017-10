François Hollande souhaite qu'on se rappelle de lui comme "d'un honnête homme et un honnête Président"

De belles confidences en perspective. France 3 va diffuser ce jeudi soir un documentaire intitulé François Hollande, dernier jour à l’Élysée. C'est Franz-Olivier Giesbert qui a réalisé cet entretien… le 12 mai dernier, soit quelques jours avant que François Hollande ne quitte le palais présidentiel. D'après un article du "Lab" qui a déjà visionné les 50 minutes du documentaire, François Hollande s'y montre particulièrement intéressé "par la trace qu’il laissera dans l’histoire".

Interrogé sur l'épitaphe qu'il voudrait voir figurer sur sa tombe, il répond : "J’aimerais qu’on dise que j’ai été juste dans les choix que j’ai faits, et sincère, et puis que j’ai été honnête, voilà - honnête intellectuellement, honnête dans mon intégrité, honnête dans mon rapport aux Français -, que je n’ai rien caché. Voilà, on pourrait dire : 'François Hollande, un honnête homme et un honnête Président. Et d'ajouter : "Ce n’est pas vrai que quitter le pouvoir soit une joie. On voudrait que ça se prolonge.

Il faut vivre avec l’idée que le pouvoir n’est pas un pouvoir à vie et qu’il y a une vie hors du pouvoir".

Il dénonce également le rôle des "frondeurs" lors de son quinquennat et évoque son successeur, Emmanuel Macron. “Il a sûrement perçu qu’il y avait des divisions dans la famille socialiste qui lui permettaient de jouer sa partie. C’est ainsi qu’étape par étape il a pu construire une candidature. Les circonstances ont été exceptionnelles".