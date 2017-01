François Hollande souhaite un budget Défense à "2% du PIB" d'ici cinq ans

Pour ses derniers vœux aux armées, François Hollande a fait dans le solennel. Lors d'un discours à la Base aérienne 118 à Mont-de-Marsan, le chef de l'Etat a souhaité rendre hommage aux soldats de l'armée française. "Les Français savent ce qu'ils vous doivent, ils mesurent les risques que vous prenez et les sacrifices que vous acceptez. En leur nom, je veux vous témoigner ma gratitude. La Nation doit elle-même faire un effort pour sa défense. Parce que rien n'est gratuit, et rien ne peut être assuré sans la participation citoyenne, cela veut dire aussi financière".

Alors qu'une partie du personnel de cette base est engagé sur les opérations Barkhane et Chammal principalement, François Hollande a estimé que "la France ne peut pas vivre repliée, recroquevillée. Ce repli serait dangereux. La stabilité et la sécurité de régions entières nous concernent et peuvent mettre en péril notre propre sécurité".

Devant Jean-Yves Le Drian, les principaux responsables militaires, le président de la République a affirmé que la part du budget consacré à la Défense devra aller "vers 2%" lors du prochain quinquennat. "Nous devons aller vers 2%. À quel horizon? Sûrement sur les cinq prochaines années Nous devons nous assurer cet effort de défense. Pourquoi ? Parce que nous devons moderniser les matériels, parce que nous devons assurer la formation des personnels. Parce que nous devons déployer des opérations. Parce que nous devons assurer nos missions. Parce que nous devons protéger les Français" a-t-il conclu.