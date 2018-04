François Hollande se moque de la relation entre Macron et Trump

Invité de l'émission "Quotidien" sur TMC mercredi 25 avril, François Hollande a été interrogé sur la présidence d'Emmanuel Macron. Et il n'a pas été tendre avec son ancien ministre. "Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce que vous pensez ?", lui a demandé le présentateur de l'émission, Yann Barthès. "Non, ce n'est pas vrai. C'est le président des très riches", a lâché l'ancien chef de l'Etat.

Quelques minutes plus tard, il était invité à commenter les bisous, les tapes dans le dos et autres échangés qui ont eu lieu entre Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump, lors de la visite d'État du jeune président français à Washington. "Même les journalistes américains trouvent ce comportement étrange", a noté Yann Barthès. "Il l'est", a répondu François Hollande. Et d'ajouter, sourire aux lèvres : "Mais du côté de Donald Trump, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire 'passif' dans le couple".