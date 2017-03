François Hollande a rendu hommage aux victimes de Mohamed Merah

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

« Upon the shadow » veut changer le regard sur l’homosexualité en Tunisie

Ligue 1: Emery (PSG) n'a pas songé à demissionner et a "senti la confiance" de son président

Ligue 1: Emery (PSG) n'a pas songé à demissionner et a "senti la confiance" de son président

En savoir plus

Le 19 mars, jour de l'attaque dans l'école juive, c'est cette fois la ville de Toulouse qui rendra hommage à ses victimes. Un moment de recueillement est prévu dans les jardins de l'école, en présence de son directeur, de la rectrice d'Académie, du rabbin et du maire de Toulouse. Une cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes aura ensuite lieu dans l'après-midi près du Capitole, au pied du magnolia planté en 2013 par François Hollande en mémoire des sept victimes, y compris celle de Montauban.

"En tuant des soldats, en s’en prenant à des enfants dans une école, c’est toute la France qui a été agressée", a-t-il écrit dans un communiqué diffusé par l'Élysée. "Je veux dire à leurs familles que la France est toujours à leurs côtés et que la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie islamiste qui lui a déclaré la guerre", ajoute-t-il.

Ce samedi, le président François Hollande a rendu hommage à "nos sept compatriotes" morts à Toulouse et à Montauban, entre les 11 et 22 mars 2012.

Il y a cinq ans, le "tueur au scooter" Mohamed Merah faisait sa première victime. Le visage camouflé sous un casque de motard, il assassina d'abord trois parachutistes, les 11 et 15 mars 2012, avant de s'attaquer à une école juive le 19 mars, abattant froidement trois écoliers et un enseignant à Toulouse.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres