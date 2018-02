François Hollande prépare un livre pour défendre son quinquennat

A l’exception de quelques apparitions médiatiques, il se fait plutôt discret. Mais d’après des informations recueillies par BFMTV, François Hollande serait bien occupé ces jours-ci. L’ancien chef de l’Etat serait en effet plongé dans l'écriture d'un livre, dont la rédaction est dans sa dernière phase.

L'ouvrage est pour le moment titré Les leçons du pouvoir. Il doit paraître le 11 avril prochain (après donc la nomination du nouveau Premier secrétaire du Parti socialiste) et sera publié chez Stock. Dans ce livre, François Hollande aurait pour ambition de faire son propre droit d'inventaire : il listera les "réussites et les erreurs de son quinquennat", selon son entourage. Depuis qu’il a quitté l’Elysée, François Hollande a déjà fait plusieurs interventions médiatiques afin de défendre son propre bilan. Toujours d’après BFMTV, l’ex-président de la République écrirait ce livre lui-même et à la main.

Une gageure pour sa cheffe de cabinet chargée de relire ses notes et de les mettre au propre.