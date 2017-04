François Hollande : "Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron"

François Hollande s'est exprimé depuis l'Elysée. C'est sa première prise de parole après la qualification au second tour de la présidentielle d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. "La présence de l’extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays", a déclaré François Hollande, en ajoutant qu'il y avait "le danger de l'isolement de la France et celui de la rupture avec l'UE".

"L’extrême droite mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République", a-t-il expliqué.

"Le pouvoir d'achat des Français serait immédiatement amputé" si Marine Le Pen était élue, a poursuivi le président, évoquant "une hausse des prix sans précédent qui frapperait les plus fragiles". "Face à la menace terroriste, l'extrême droite diviserait la France, stigmatiserait une partie de nos citoyens", poursuit-il, d'un ton grave.

"Il est celui qui défend des valeurs qui permettent le rassemblement des Français"

"Voilà pourquoi face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire. La mobilisation s'impose. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Il est celui qui défend des valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière".

"Ce qui est en cause, c'est la conception de la France, l'unité de la nation, son appartenance à l'Europe et sa place dans le monde. J'entends encore dans ces derniers jours défendre les principes auxquels je suis attaché et qui font l'honneur de la France", a-t-il conclu.

Sur Twitter, l'ancien ministre de l'Économie de François Hollande a rapidement remercié le chef de l'État pour son "soutien républicain".