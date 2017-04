François Hollande : "Il y a un péril face aux simplifications"

Pierre Laurent : "Les courbes d'intention de vote baissent pour Marine Le Pen, et montent pour Jean-Luc Mélenchon" affirme le patron du PCF sur France Inter.

"Je suis sur le terrain tous les jours, ce qui est en train de se passer est très profond. A l'heure qu'il est, la qualification au second tour et donc la victoire est possible."

Nicolas Dupont-Aignan : "On a eu l'expérience de l'Irak, de la Libye, attention à ce que nous sommes en train de faire en Syrie" prévient le candidat sur Europe 1.