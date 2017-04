François Hollande : "On doit dire que l'extrême droite n'a pas sa place"

Lors de sa visite du site PSA à Sochaux vendredi 14 avril, François Hollande s'est dit "fier" du sauvetage et du "succès" du constructeur, avant de formuler une nouvelle mise en garde contre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

"On doit dire que l'extrême droite n'a pas sa place", a notamment déclaré le président de la République, à moins de 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, regrettant les "poussées extrémistes" en Franche-Comté lors des élections précédentes.

>>>> À lire aussi : “Cette campagne sent mauvais” : quand François Hollande doute de l’intelligence des Français sans penser une seconde aux liens avec son propre bilan

"Parce que si on se refermait, si on s'enfermait, si on ne commerçait plus avec d'autres pays, qu'est-ce que deviendrait PSA", a-t-il poursuivi.

Quant au candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, le président de la République a évoqué un risque de "repli par rapport à l'Europe" et de "nous enfermer".

"Rien n'est figé, mais il ne faut pas démolir, parce que si on démolit, on aura non seulement perdu du temps mais perdu beaucoup d'espoir", a également estimé François Hollande.