François Hollande à nouveau président !

L'ancien résident de l'Élysée ne sera pas resté longtemps sans rien faire. Mardi 5 septembre, il a pris la tête d'une fondation nommée "La France s'engage", chargée d'encourager les liens entre privé et public et d'encourager notamment la révolution numérique. Cette fondation est le résultat… d'un engagement de la campagne de François Hollande en 2012. Son but : encourager l'innovation sociale.

Un incubateur à start-up politique en quelques sortes. C'est donc dans une de ses créations qu'il va couler désormais des jours heureux, lui permettant notamment de financer des projets qu'il considèrera comme "innovant".

Avec un modeste budget de 30 millions d'euros, dont 8,5 d'argent public. Le tout hébergé dans les locaux de la Station F, le campus de Xavier Niel. À suivre de près.