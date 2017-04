François Hollande : "il ne doit plus y avoir de primaires"

Ça restera son ultime échec. Celui qui clôt un quinquennat mouvementé. Dans le Point, François Hollande revient sur son incapacité à se représenter pour la présidentielle. "Si j'avais senti un mouvement en ma faveur et acquis la certitude que je pouvais rassembler tous les socialistes, je me serais présenté mais ce n'était pas le cas" admet-il avec franchise. Revenant sur les tensions avec son ambitieux ex-Premier ministre, il estime que "l'intérêt de Manuel était que je sois candidat." Avant de préciser, non sans malice : "je pense qu'il l'a su.

En tout cas, s'il ne le savait pas, il le sait maintenant".

S'il ne révèle pas pour quel candidat son cœur balance, il promet d'appeler à voter pour un candidat avant le second tour. "En attendant, je fais confiance à l'intelligence des Français qui veulent qu'une action nouvelle se construise à partir de ce que j'ai fait."

Enfin, il revient sur le système des primaires qui l'avait porté au pouvoir en 2012. Il le juge désormais "totalement antinomique de la fonction présidentielle (…) il ne doit plus y avoir de primaires dans des partis de gouvernement" (…) Sinon, il n'y aura bientôt plus de parti de gouvernement dans ce pays."

A LIRE AUSSI - Les malvoyants du cercle de la raison : pourquoi cette campagne se fait beaucoup plus sur du fond -fût-il déplaisant- que ce qu'en pense François Hollande (et tant d'autres)