François Hollande à Macron : "je serai toujours à côté de lui"

C'est une dernière cérémonie particulière pour François Hollande qui avait convié Emmanuel Macron pour commémorer le 8-Mai. "Quand j'avais été moi-même élu, Nicolas Sarkozy m'avait invité et j'avais répondu avec faveur à cette cérémonie" rappelle-t-il aux micros de la télévision. Il refuse désormais de se considérer comme le mentor de son ancien ministre. "Je ne veux pas capter Emmanuel Macron, ce sont les Français qui l'ont choisi. C’est vrai qu’il m’a suivi pendant de longues années, mais après il s’est émancipé, il a voulu proposer un projet aux Français.

C’est à lui maintenant fort de l’expérience qu’il a acquis auprès de moi de continuer sa marche. Je lui adresse tous mes vœux de réussite. Et il sait que s'il a besoin de quelque information, conseil, il s'adressera à moi, je serai toujours à côté de lui."

Il souligne justement ne pas avoir donné de conseils lorsqu'il a appelé son successeur, dimanche soir. "Ce n’était pas le temps du conseil mais de la solennité" souligne-t-il. "Il fallait qu’il rassemble, c’est ce qu’il a fait le soir même. (...) Le ciel est lourd, il est menaçant. L’Europe peut aussi être mise en cause quand un pays comme le Royaume-Uni s’en va."

"Lundi, je serai un citoyen de France et je serai attentif à la situation de mon pays, je serai prêt à toutes les sollicitations qui me seront faites pour être utile." Et de donner quelques conseils : "Les Français, il faut les chercher. Quelques fois ils peuvent être divisés, il faut les réunir. Il faut les protéger. La première chose à accomplir, c'est de penser aux Français."