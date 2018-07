François Hollande : lui et ses proches parlent d'un possible retour sur le devant de la scène politique

Ses proches l'y pousseraient, lui y fait allusion... François Hollande serait-il en train de préparer son retour pour 2022 ? Rien n'est encore sûr, mais l'ex-président semble s'y préparer de plus en plus. Dimanche soir, lors de la victoire des Bleus, l'ancien chef d'Etait osait même un "98, aujourd'hui… Je ne veux pas faire de comparaison, mais ça montre qu'on peut gagner deux fois…". Son état d'esprit paraît plus clair que jamais.

En outre, boosté par la campagne de promotion de son livre "Les leçons de pouvoir" et les 20 000 personnes qu'il a rencontré au grès des signatures, François Hollande a l'impression qu'un mouvement se créé autour de lui.

Il y croit et ses proches semblent aussi l'y encourager. Début juillet, ils étaient une vingtaine à se retrouver dans un bar parisien sous l'égide de Rémi Branco, l'ex-chef de cabinet de Stéphane le Foll.

S'ils disent ne pas vouloir créer un mouvement, Rémi Branco qui reste persuadé que François Hollande est "une boussolle pour l'avenir", parle de la possible naissance d"un "collectif, un think tank" constitué "de jeunes qui espéraient s'engager dans la campagne présidentielle de François Hollande, se sont retrouvés les mains vides et, aujourd'hui, ne voient aucune offre correspondre à leurs attentes". Si rien n'est encore défini, ce qui est sûr, pour eux, c'est que "la voix de François Hollande sera utile".