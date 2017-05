François Hollande : "Je laisse la France dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Foot: les favoris du championnat du Brésil Flamengo et Atletico Mineiro se neutralisent

Dans leur cellule, un téléphone, de la drogue... et une piscine

6 questions, 6 réponses sur la cyberattaque mondiale en cours et "sans précédent"

La Rhénanie vote et plante le décor des législatives allemandes

"Nous avons cette satisfaction, je laisse un pays dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé", a déclaré l'ancien président, avant d'ajouter : "C'est toujours à la gauche qu'il appartient de faire avancer le progrès social et de permettre le redressement économique. Ce sont toujours des socialistes qui ont fait en sorte que le pays reprenne espoir lorsqu'il doutait".

J'ai veillé à ce que notre pays puisse tenir bon dans ces circonstances. C'est ma fierté que d'y être parvenu. Nous avons vécu des crises et là encore nous avons tenons bon. La France est restée la France", a poursuivi François Hollande.

