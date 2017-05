François Hollande : "Les journalistes me regretteront bientôt"

Selon Le Canard enchaîné du 24 mai, François Hollande a évoqué la "méthode" Macron, qui risque, selon lui, de décevoir la presse qui s'était habituée à ses confidences. "Vous verrez, les journalistes me regretteront bientôt", aurait affirmé François Hollande. "Ils vont très vite le constater : Macron ne leur parlera que très rarement et tentera de tout maîtriser", aurait-il précisé. "On a dit que je parlais trop à la presse, que je faisais trop de off. Mais en faisant ce procès, les journalistes ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis", aurait-il ajouté.

La semaine dernière, Emmanuel Macron a déjà été critiqué par une quinzaine de médias qui se sont publiquement inquiétés du choix des journalistes autorisés à le suivre lors de son déplacement au Mali. En outre, selon L'Obs, le couple Macron a mis en demeure les hebdomadaires people "Voici" et "Closer".