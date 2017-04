François Hollande : "L'histoire bégaie quand le nationalisme resurgit"

Les sorties de François Hollande sonnent évidemment comme un testament politique et des mises en garde. A une semaine de l'élection, il était sur le Chemin des Dames pour commémorer cette bataille historique. "Aujourd'hui que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits, préservons-là plutôt que d'en faire le bouc-émissaire de nos renoncements", a-t-il déclaré, évidemment à destination de ceux qui la remettent en cause. "L'histoire bégaie quand le nationalisme ressurgit avec d'autres traits (...) En commémorant la Grande Guerre, et en revenant sur le Chemin des Dames, nous ne regardons pas seulement le passé (...) nous nous tournons justement dans cette période vers nos responsabilités d'aujourd'hui" plaide le président.

Et de rappeler les combats à mener, selon lui : "les Nations Unies, qu'il nous faut encore défendre, l'Europe unie, qu'il nous faut encore promouvoir, et le couple franco-allemand qu'il nous faut encore rapprocher et chérir."

"Luttons pour cette exigence d'humanité partout où des massacres sont commis par des dictateurs cyniques, battons-nous pour éviter la résurgence des empires et affirmer la force du droit international" a-t-il conclu.