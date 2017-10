François Hollande heureux de n'avoir pas été "contraint" de se représenter

Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande, publie ces jours-ci La politique est un sport de combat, où il livre son récit du quinquennat vu de l'intérieur. Cet énarque, qui fut camarade de promotion d'Emmanuel Macron, raconte notamment une curieuse anecdote. Il rapporte que François Hollande aurait été soulagé de n'avoir pas à se représenter à l'éelction présidentielle.

"Heureusement qu'il y a eu le livre de Davet et Lhomme, sinon j'aurais été contraint de me représenter", aurait déclaré l'ancien chef de l'Etat, en faisant référence au livre des deux journalistes "Un président ne devrait pas dire ça", dont la publication a valu de nombreuses critiques à Hollande.

Ces propos de l'ex-président, l'ancien communicant de l'Elysée estime qu'ils sont un "cri du cœur". Pour lui, "cette phrase traduit une forme de lassitude face aux attaques incessantes des socialistes, ceux que l'on a appelé les frondeurs, et d'une partie du gouvernement, alors qu'il avait fait le job sur les attentats et le redressement du pays". Gaspard Gantzer ne ménage pas non plus Manuel Valls, qui était "le meilleur attaché de presse de Davet et Lhomme" d'après lui. Quand François Hollande a annoncé qu'il n'était plus candidat, plus personne n'a parlé du livre", relève l'ancien conseiller.