François Hollande estime qu'il a été le "président des pauvres"

Quelques jours après avoir reproché à Emmanuel Macron d'être "le président des très riches", l'ancien chef de l'Etat François Hollande a répondu à une question de CNEWS, visant à savoir s'il avait "été le président des pauvres, des très pauvres".

"Je ne considère pas que ce soit un progrès quand on demande aux plus modestes, notamment les retraités, de payer davantage avec la CSG, quand on accorde aux plus fortunés un avantage qui est la suppression de l’impôt sur la fortune", a-t-il expliqué.