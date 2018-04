François Hollande est l'invité du 20 Heures de France 2 face à Anne-Sophie Lapix

François Hollande sera présent sur le plateau du journal télévisé de 20 Heures de France 2, ce mardi 10 avril, dans le cadre d'une interview exceptionnelle. Selon des informations d'Europe 1, l'échange devrait durer 15 minutes.

François Hollande bénéficie d'un nouvel espace médiatique et politique à l'occasion de la publication de son livre de 410 pages, publié chez Stock, Les leçons du pouvoir. Cet ouvrage, qui fait déjà couler beaucoup d'encre et agite la sphère politique et médiatique, sera disponible dans les librairies le mercredi 11 avril.

Anne-Sophie Lapix a confié, auprès du Village Médias sur Europe 1, avoir préparé cet entretien tout au long du week-end dernier.

La journaliste a déjà interviewé François Hollande par le passé, notamment en 2012 pour Dimanche+ sur Canal +.

François Hollande devrait se montrer incisif lors de cet échange. Son regard sur la politique d'Emmanuel Macron, le train des réformes et la contestation sociale vont être au cœur de cet entretien sur France 2.