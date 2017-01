François Hollande en Irak : "Agir contre le terrorisme ici, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre sol"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Carnage à Istanbul: 39 morts et chasse à l assaillant (AFP)

L'alerte neige et verglas s'étend à la région parisienne

François Hollande en visite en Irak, au plus près de la bataille contre Daech

Le programme de cette visite a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le déplacement sera placé sous une sécurité maximale, deux jours après un attentat revendiqué par l'EI qui a fait près de 30 morts sur un marché de Bagdad. Dans l’après-midi, François Hollande se rendra à Erbil au Kurdistan irakien. Il s’entretiendra avec le Premier ministre chiite Haider al-Abadi, e président sunnite du Parlement Salim Al-Joubouri et le président kurde de la République Fouad Massoum. Le chef de l’Etat était déjà venu en Irak en septembre 2014.

Je sais que vos familles vous manquent. Merci pour le travail que vous faites et bonne année!".

Au cours de la première étape, le chef de l’Etat a prononcé une allocution à Bagdad devant des militaires français qui forment les forces spéciales irakiennes. "Agir contre le terrorisme en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre sol", a-t-il lancé. "Tout ce qui contribue à la reconstruction en Irak, c'est autant de conditions supplémentaires pour éviter qu'il puisse y avoir de la part de Daech des actions sur notre propre territoire. Je veux vous dire toute ma fierté et ma reconnaissance.

