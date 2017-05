François Hollande critique En Marche !

François Hollande a laissé sa place, dimanche 14 mai, à Emmanuel Macron, à l’occasion d’une passation de pouvoir. A cette occasion, l'ex-chef de l'Etat s'est montré très ému. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de critiquer son successeur ou plus précisément son mouvement politique En Marche !. Ce jeudi 18 mai L'Obs, dévoile ces propos prononcés entre amis la veille de la passation.

François Hollande estimerait donc qu'En Marche !

est "peu démocratique" et attendrait "de voir l’évolution". Ce qui ne lui plaît pas, c'est le fonctionnement vertical du mouvement de son ex-ministre de l'Economie, où les candidats et responsables sont désignés par le haut. Contrairement, par exemple, au Parti socialiste (dont l’ex-Président a été le Premier secrétaire pendant onze ans), où les dirigeants et aspirants députés sont choisis par les militants.