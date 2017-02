François Hollande au Grand Orient pour rendre hommage aux francs-maçons

À l'occasion des 300 ans de la création de la Franc-maçonnerie moderne en 1717, François Hollande se rend lundi 27 février au siège du Grand Orient de France, rue Cadet, à Paris. Jamais un président en exercice ne s'était encore rendu au siège d’une obédience maçonnique sous la Vème République.

Lors de ce déplacement d'environ une heure, le chef de l'État doit se rendre dans le bureau du Grand Maître du GODF Christophe Habas, pour un entretien particulier, avant de visiter le Musée de la franc-maçonnerie, et enfin de prendre la parole pendant 30 minutes.

Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Pierre Mollier, conservateur du Musée de la franc-maçonnerie et membre du Grand Orient, y voit la "reconnaissance de la contribution des valeurs de la franc-maçonnerie dans l’histoire politique française".

"En France, et plus largement dans les pays latins, les francs-maçons ont joué un rôle politique important, notamment dans la fondation de la IIIe République qui a été le premier régime démocratique durable en France. C’est la raison pour laquelle le président de la République a voulu marquer le coup. Il vient saluer une maçonnerie qui a été un vecteur de promotion des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Les francs-maçons ont puissamment contribué à l’enracinement des pratiques et des valeurs démocratiques dans notre pays", rappelle-t-il.

"S’il y a eu quatre présidents de la République francs-maçons, et qui ont donc fréquenté à titre personnel le Grand Orient (Paul Doumer a même été secrétaire général de l’obédience), c’est effectivement la première fois qu’un président en exercice se déplace ès qualités rue Cadet, même si le cœur de la visite est le Musée de la franc-maçonnerie. Traditionnellement, les grands maîtres sont reçus régulièrement à l’Elysée, pour des cérémonies institutionnelles (vœux, 14-juillet, etc.) ou des rencontres de travail. Mais jamais le chef de l’Etat ne s’était déplacé en personne au siège du Grand Orient", souligne Pierre Mollier.

