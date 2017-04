François Hollande assure laisser "un pays en bien meilleur état" qu'en 2012

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

12:40 | Elections VIDEO. Dialogue tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Jacques Bourdin

En savoir plus

Se focalisant sur les perspectives de recrutements des entreprises pour 2017, prévues à la hausse par Pôle Emploi, il a expliqué : "Je veux que mon successeur puisse, à partir de ce socle, aller plus loin, et ne soit pas tenté, comme certains l'expriment, de démolir, de déconstruire, de défaire ce qui a été engagé depuis cinq ans. Il n'y a rien de pire que ce jeu qui, par les alternances successives, consiste à démolir ce qu'ont fait les prédécesseurs en n'étant même pas capables de construire pour l'avenir."

A quelques semaines de sa fin de mandat, le président de la République François Hollande multiplie les déplacements. Il était ce jeudi dans une usine de fabrication de confitures et de compotes de l'entreprise Andros, à Biars-sur-Cère (Lot).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres