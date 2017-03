François Hollande appelle l'Europe à s'unir contre la progression "des souverainistes, des nationalistes, des extrémistes"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Poutine et Erdogan se félicitent d'avoir normalisé leurs relations

Présidentielle. Intentions de vote : Macron rattrape Le Pen et distance Fillon

En savoir plus

"Si chacun vient ici chercher son seul intérêt, ce sera autant d'arguments pour les souverainistes, les nationalistes, les extrémistes pour plaider pour une sortie de l'Union européenne et de la zone euro", a-t-il prévenu.

"Face à des menaces protectionnistes, face à de l'isolationnisme, face à des empires qui ressurgissent", il s'agit de montrer que "l'Europe permet de faire à 27 ce que l'on ne serait pas capables de faire tout seul, y compris pour lutter contre le terrorisme, contre les inégalités, la pauvreté et même contre l'immigration", a notamment déclaré le président de la République.

François Hollande a appelé vendredi 10 mars à Bruxelles ses homologues européens à s'unir pour "chasser les égoïsmes nationaux" et contrer la poussée "des souverainistes, des nationalistes, des extrémistes", à moins de 50 jours de premier tour de l'élection présidentielle française, pour lequel Marine Le Pen est donnée favorite par les sondages.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres