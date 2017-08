François Hollande a activé "tous ses réseaux en Turquie" pour libérer le jeune reporter Loup Bureau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ryanair ne veut pas d'Air Berlin et fustige un "coup monté" allemand

Le vin le plus vieux du monde "made in Italy" ?

Un accord entre la fille Bettencourt et François-Marie Banier

Rugby: le chantier de la Haute autorité pour la transparence et l'équité confiée à Me Szpiner

En savoir plus

François Hollande explique également avoir eu "une conversation avec le père de Loup Bureau", et se dit disposé à rencontrer les proches du journaliste détenu. A l'AFP, il a soutenu qu'il ne s'agit pas de "négociations parallèles". Cette initiative intervient alors qu'une nouvelle demande de libération du jeune journaliste a été rejetée vendredi par le juge qui avait mis en examen Loup Bureau. A la suite de ce nouvel échec, Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche par téléphone avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Mon action se fait parallèlement aux autorités françaises, que je ne veux pas gêner. Il faut dire aux Turcs que Loup Bureau est seulement un journaliste qui faisait son métier". Selon le journal, François Hollande a également "mobilisé l'ambassade française et ses contacts auprès des autorités turques".

En retrait…mais pas inactif. Depuis quelques jours, François Hollande revient sur le devant de la scène médiatique. Dernier épisode en date : l'ancien locataire de l'Elysée a choisi de s'impliquer personnellement sur le dossier de Loup Bureau, ce reporter français de 27 ans, emprisonné par les autorités turques depuis le 26 juillet et soupçonné par Ankara d'activités "terroristes", en lien avec des combattants kurdes de Syrie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres