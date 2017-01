François Fillon : "Je veux être le candidat de la vérité"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

François Fillon, se revendiquant « gaulliste et chrétien », annonce trois chantiers prioritaires s’il est élu

"Je veux être le candidat de la vérité, et surtout le candidat d'une France forte (…) Je veux une France qui protège les Français, une France qui assume la sécurité de ses citoyens", a-t-il conclu.

Interrogé par Gilles Bouleau sur la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, François Fillon a confirmé cet objectif : "Il ne s'agit pas de les supprimer de manière brutale ou aveugle (…) Pour réussir à baisser la dépense publique, il faut réduire le nombre d'emplois publics. Nous n'allons pas rester éternellement le pays qui dépense le plus au monde, et qui travaille le moins".

"Je vais mettre en œuvre le programme sur lequel je me suis engagé, pas par obstination, mais car c'est le seul qui peut permettre le redressement de la nation, le plein emploi, le seul qui peut permettre d'assurer la sécurité de notre pays".

"Je suis gaulliste, et de surcroît je suis chrétien, ce qui veut dire que je ne prendrai jamais une décision contraire à la dignité humaine (…) J'ai un bilan en matière de réforme sociale", a poursuivi l'ancien Premier ministre, estimant que certains de ses détracteurs "disqualifient le débat politique".

